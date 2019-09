World of Warcraft Classic ha subito un attacco DDoS

Forse era solo questione di tempo ma World of Warcraft Classic è stato alla fine attaccato. Come riportato online tramite l’account ufficiale Twitter del customer support di Blizzard, i server del gioco hanno infatti subito un attacco DDoS.

I disagi per i giocatori sono stati moltissimi: impossibilità di fare il login, disconnessioni, tempi di latenza ben oltre la sopportazione. Nonostante la comunicazione di Blizzard, alcuni utenti e giocatori si sono lamentati, trovando assurdo che il team di Irvine non abbia un tipo di protezione adeguato contro questo comune attacco. L’allarme è rientrato qualche ora dopo, quando i tecnici di Blizzard sono riuscisti a sistemare il tutto.

Some online services continue to be impacted by a series of DDoS attacks which are resulting in high latency and disconnections. These disruption effects have been felt by a portion of our players, impacting their gaming experience. Thank you again for your continued patience.

