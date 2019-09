Celeste: per ora non sono in programma sequel

Con un DLC in arrivo e un nuovo progetto in lavorazione, per Celeste non c’è più spazio. A svelarlo è Matt Thorson, sviluppatore del gioco, che interrogato via mail da IGN ha spiegato la situazione nel team di sviluppo.

Celeste: ecco perché non ci sarà un sequel

Thorson ha dichiarato che al momento non ci sono margini di manovra un sequel. Non è quello che lui e gli altri developer vogliono realizzare, visto che stanno studiando un nuovo progetto. Il DLC Chapter 9: Farewell, dunque, sarà l’ultimo assaggio del pluri premiato platform. Riusciranno i fan a goderselo abbastanza senza nessun rimpianto?