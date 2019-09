Cyberpunk 2077: fiamme, barboni e la moto in un nuovo screenshot

In attesa dell’uscita ufficiale fissata per il 2020, Cyberpunk 2077 continua a mostrarsi. CD Projekt RED ha infatti pubblicato online un nuovo screenshot, che ritrae una porzione di Night City.

Cyberpunk 2077: fiamme, barboni e la classica moto

Nell’immagine, disponibile in calce alla notizia, possiamo dare uno sguardo ad una sorta di quartiere periferico di Night City. Ci sono le fiamme, segno che qualcosa sta bruciando e qualche letto di fortuna che probabilmente è utilizzato dai senza tetto per passare la giornata. Protagonisti dello screenshot? V e la sua moto, una Yaiba Kusanagi. Evocativo, non trovate?

Il gioco di ruolo di CD Projekt RED sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo il lancio si aggiornerà con una componente multiplayer, di cui non vediamo l’ora di conoscere ogni dettaglio!