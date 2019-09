Mario Kart Tour: Peachette si unisce al roster di corridori

Ci sarà anche Peachette in Mario Kart Tour. A svelarlo è Nintendo, sfruttando l’account Twitter ufficiale dello spin-off per comunicare la new entry nel roster di corridori e più in generale della serie del racing game della casa di Kyoto.

Come gli altri personaggi, anche Peachette disporrà di un oggetto speciale per poter trarre vantaggio in gara. Come svelato da Nintendo, il personaggio utilizzerà un cannone spara funghi, che finiranno contro gli avversarsi. Potete dare uno sguardo in anteprima grazie al video disponibile in calce alla notizia!

Is that…Peach? Nope! Peachette from New #SuperMario Bros. U Deluxe makes her #MarioKart series debut in #MarioKartTour! I wonder what kind of special item she'll have…

Pre-register now and stay tuned for more breaking news. #MarioKartTour pic.twitter.com/G6gmWHQcrb

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 7, 2019