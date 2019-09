Castle Crashers Remastered: 10 minuti di gameplay dalla versione Switch

Dopo l’annuncio della data di uscita, Castle Crashers Remastered si mostra in versione Nintendo Switch. Come? Grazie ad un video di gameplay, pubblicato nel corso delle scorse ore su YouTube e ora disponibile per tutti.

Castle Crashers Remastered: in attesa dell’uscita, una piccola anteprima

Il gioco, che debutterà il 17 settembre su Nintendo Switch si mostra dunque in un breve video di gioco, che ci permette di ammirare la qualità tecnica raggiunta da Behemeot. Il titolo gira a 60 frame al secondo, perfetti per il popolare hack ‘n’ slash in due dimensioni. Una piccola anteprima di gioco, che potete gustare anche voi grazie al video presente in calce alla notizia!