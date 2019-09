Watch Dogs Legion: tantissimi edifici saranno esplorabili

Oltre ad offrire una buona dose di free roaming, Watch Dogs Legion metterà a disposizione dei giocatori tantissimi edifici esplorabili. A rivelarlo è l’art director Josh Cook, in una sorta di intervista con gli utenti di Reddit.

Come svelato da Cook, nel nuovo gioco di casa Ubisoft (di cui vi abbiamo parlato in occasione della gamescom 2019) metterà a disposizione dei giocatori dozzine e dozzine di edifici da esplorare. La maggior parte sono negozi, come ad esempio quelli di vestiti, altri invece veri e propri simboli di Londra, come il Kennington Oval. Cook ha aggiunto che ci saranno diverse sorprese, ma di cui ora non può (e non vuole) discutere con la community.