Ghost of Tsushima: il gioco sarà presente al TGS 2019… con i vecchi trailer?

Ghost of Tsushima è il protagonista di una strana storia che riguarda il Tokyo Game Show 2019. Come testimoniato da Sony, infatti, il nuovo gioco di Sucker Punch sarà sì alla fiera nipponica ma il team di sviluppo non porterà assolutamente nulla di nuovo.

Ghost of Tsushima: le dichiarazioni dei developer via Twitter

Stando a quanto dichiarato da Andrew Goldfarb (community manager del team), Sucker Punch non ha nessun piano per il Tokyo Game Show 2019. Secondo il membro del team di sviluppo, Sony mostrerà esclusivamente i vecchi trailer. Una situazione grottesca, perché dalle parole di Goldfarb sembrerebbe quasi che tutti in Sucker Punch fossero all’oscuro della scelta di Sony di portare il titolo alla kermesse nipponica. Decisamente paradossale.