Death Stranding: nuove informazioni sul doppiaggio e il livello di difficoltà

Death Stranding sarà disponibile tra ben due mesi e Hideo Kojima continua a diffondere informazioni e aggiornamenti sul suo titolo che vi ricordiamo essere atteso su PlayStation 4 il prossimo 8 novembre. Il gioco avrà soltanto il doppiaggio in lingua giapponese e inglese e la versione giapponese del titolo includerà sia il doppiaggio che i sottotitoli inglesi. Si tratta di una decisione presa per favorire i giocatori stranieri in terra giapponese.

Il capo di Kojima Productions si è soffermato poi a parlare anche del livello di difficoltà del gioco. Questo potrà essere modificato in qualsiasi momento, ma i cambiamenti saranno effettivi soltanto a partire dal punto di salvataggio successivo.Trovate le nuove informazioni diffuse tramite il profilo Twitter ufficiale di Kojima (e qui di seguito).

DS JPN version has JPN/ENG voice over. You can set up/change at Title Screen and you can save the data by loading. There's also ENG/JPN subtitles so that foreigner living in Japan can also play the JPN ver. Difficulty setting can be done anytime but it bigins from the save point. pic.twitter.com/Lp2cuEPftM

