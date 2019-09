Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ha la sua data d’uscita

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition è stato uno dei primi titoli a ricevere informazioni dal Tokyo Game Show 2019. Il titolo di stampo action-RPG verrà pubblicato in tutto il Mondo dal 23 gennaio 2020 su PlayStation 4, Nintendo Switch, Android e iOS, ma in modalità differenti. In Giappone verrà diffuso sia in formato fisico che in digitale, mentre in Occidente soltanto in edizione fisica. Inoltre, le versioni mobile giapponesi renderanno il primo capitolo accessibile in maniera gratuita.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition: nuove feature

Questa edizione del gioco includerà delle nuove feature non presenti in quella originale (che debuttò ben quindici anni fa), tra cui il multiplayer online fino a quattro giocatori, funzione cross-play e cross-save, nuovi dungeon e boss post-game, nuove skin per i personaggi, nuovi item ed equipaggiamenti, nuove cut-scene e nuovi dialoghi. Di seguito il nuovo trailer condiviso da Square Enix in occasione della fiera giapponese.

