Mario Kart Tour: annunciato il ritorno di Diddy Kong

Mario Kart Tour, il racing-game gratuito per dispositivi Android e iOS realizzato da Nintendo e Niantic e in arrivo il prossimo 25 settembre, arricchisce il suo parco piloti con l’annuncio avvenuto tramite Twitter di due nuovi personaggi. Si tratta della scimmietta Diddy Kong e di Peachette (di cui già abbiamo scritto in precedenza), mostrati con tanto di video a loro dedicati.

Diddy Kong, che avrà come arma speciale l’item “Banana Barrels”, torna su un titolo kart di Mario dopo la sua ultima apparizione avvenuta nel 2011 sull’edizione Wii del franchise. Vi ricordiamo che Peacette invece, che apparì per la prima volta su New Super Mario Bros. U Deluxe, arriverà insieme alla sua arma “Mushroom Cannon”, ovvero un cannone spara-funghi che garantirà turbo… a tutti!

Diddy Kong is back after 11 long years, for the first time since his appearance in #MarioKart Wii! Plus, he returns with a new special Item – a pair of Banana Barrels! Pre-register now and get ready to paint the course yellow on 9/25 with tons of banana peels! #MarioKartTour pic.twitter.com/1BVOXFg0zd

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 6, 2019