Monster Hunter World Iceborne Video Recensione

Monster Hunter World Iceborne, ecco la nostra video recensione.

Capcom nel primo anno di Monster Hunter World, si è impegnata fino a fondo per garantire un’esperienza ludica in costante evoluzione a tutti i cacciatori del Nuovo Mondo. Eventi, collaborazioni e nuove introduzioni hanno supportato finora l’action-rpg di successo della compagnia giapponese. Con Iceborne, Monster Hunter World raggiunge un nuovo livello, impegnando i giocatori in un’esperienza completamente nuova arricchita dalle tante novità che accompagneranno il lancio della nuova espansione. Con l’introduzione del nuovo grado Gran Maestro, i cacciatori hanno finalmente una valida motivazione per tornare nell’opera di successo di Capcom la quale, con la pubblicazione della prima ed unica espansione prevista, il record di vendite è destinato ad aumentare vertiginosamente. E’ giunto il momento di tornare sotto la guida della stella di zaffiro.