Doctor Sleep: ecco l’agghiacciante final trailer

Doctor Sleep, fin dal suo annuncio e dal primo teaser, aveva mostrato le unghie, incuriosendo tutti i fan del Re del Brivido e non solo. L’unico dubbio che permane è come verrà gestita la pesante eredità di Stanley Kubrick, che aveva portato su schermo il prequel di questo film nel 1980, realizzando una delle opere più conosciute della Settima Arte. La realizzazione non era però piaciuta a Stephen King che cercò di risolvere la problematica lavorando ad una miniserie televisiva.

Doctor Sleep: il nuovo filmato

Nonostante questo, il lungometraggio dovrà per forza di cose riprendere degli elementi provenienti dal film, come il noto Overlook Hotel e le sue terrificanti presenze. Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di Warner Bros., è stato pubblicato il final trailer del prodotto, che ci rivela altri dettagli sulla trama. In attesa dell’uscita della pellicola, nelle sale italiane dal 31 ottobre, vi lasciamo al filmato, che trovate qui sotto, in calce alla news.