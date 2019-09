Supergirl: rilasciato il poster della serie CW

Supergirl, serie DC in onda dal 2015 prima sulla CBS e poi sul canale The CW, è arrivata alla quinta stagione, che deve ancora uscire negli USA. L’opera racconta le avventure di Zor-El (interpretata da Melissa Benois) cugina del noto Superman e si collega alle altre serie del mondo Detective Comics. Qualche tempo fa vi avevamo mostrato il nuovo costume della protagonista, mentre oggi abbiamo una novità.

Da poche ore, sulla pagina ufficiale Twitter dello show, è stato pubblicato un poster della realizzazione, che mostra tutti i personaggi principali che vedremo su schermo. In attesa dell’uscita del prodotto negli Stati Uniti, dove arriverà il 6 ottobre, vi lasciamo all’immagine in questione.

Stronger than ever. #Supergirl premieres Sunday, October 6. Stream free next day only on The CW App! pic.twitter.com/yAL3LFyavw

— Supergirl (@TheCWSupergirl) September 8, 2019