Tom Holland e The Rock vogliono lavorare insieme

Tom Holland, promettente attore che ha portato su schermo la nuova incarnazione di Spider-Man nel MCU (qui trovate la recensione dell’ultimo film sull’Arrampicamuri), avrà anche il difficile compito di interpretare un giovane Nathan Drake nel lungometraggio su Uncharted, ispirato all’omonima serie di videogiochi. L’artista non ha mai nascosto che tra i suoi punti di riferimento nell’industria cinematografica vi è The Rock, che ha elogiato in più occasioni per il suo incredibile impegno e dedizione.

Tom Holland e The Rock in coppia su schermo?

E la risposta di Dwayne Johnson non è tardata ad arrivare. In uno scambio di tweet tra i due (in calce alla news), il wrestler ha detto chiaramente al suo collega di voler lavorare insieme a lui, cosa peraltro reciproca considerando le belle parole spese per il gigante buono co-protagonista del recente Hobbs & Shaw. Sarebbe quindi interessante vedere interagire le star in un prossimo progetto e i fan già sognano una loro collaborazione in Uncharted. Solo il tempo ci dirà se questo desiderio diventerà una realtà concreta.