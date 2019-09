Dreamcast: annunciata una stream in occasione dei 20 anni

SEGA ha annunciato novità interessanti in occasione dei 20 anni del Dreamcast, dove l’azienda svelerà novità interessanti sulla console tramite una livestream apposita. Purtroppo, non abbiamo moltissime informazioni in nostro possesso riguardanti la stream, però, quasi sicuramente, la compagnia mostrerà alcune pietre miliari che hanno scritto la storia della console in questione.

Vi ricordiamo che il Dreamcast venne lanciato per la prima volta sul mercato nel lontano 9 settembre 1999, vendendo esattamente 10 milioni di unità in tutto il mondo. Ebbene, per saperne di più riguardante l’argomento dovremo aspettare alle ore 19:00 italiane di oggi, dove inizierà ufficialmente l’evento.

We've been collecting a whole bunch of classic Dreamcast games to celebrate its 20th anniversary on stream tomorrow!

Come join as we relive some memories at 10:00am PT / 1:00pm ET.https://t.co/ECE8g24ETv pic.twitter.com/zTxdSFWGiV

— SEGA (@SEGA) September 8, 2019