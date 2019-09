Shenmue 3: Limited Run apre i preordini della Collector’s Edition, solo 5000 copie disponibili

Limited Run Games ha annunciato di aver aperto da poche ore i preordini della Collector’s Edition di Shenmue 3 sul proprio sito ufficiale. Le ordinazioni, che verranno aperte alle ore 12pm ET (le 18 secondo l’orario italiano), sono limitate ad appena 5.000 copie, tutte per PlayStation 4.

La Collector’s Edition di Shenmue 3 è un’edizione speciale riservata ai fan e strettamente connessa al ventesimo anniversario del Dreamcast: non a caso, è stata rilasciata il medesimo giorno dei festeggiamenti per la ricorrenza del rilascio della sfortunata console sul mercato. Anche la confezione stessa include numerosi riferimenti alla sfortunata macchina prodotta da SEGA.

La data di rilascio su Limited Run anticiperà di dieci giorni quella canonica, fissata, su PC e PlayStation 4, per il 19 novembre 2019.

LINK alla pagina di Limited Run Games dedicata alla Collector’s Edition di Shenmue 3

Celebrate the 20th anniversary of the Dreamcast with a Shenmue III Collector's Edition for PS4, featuring a commemorative Dreamcast case! This CE will be available to pre-order on Monday, September 9 beginning at 12pm ET, only on https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/TdLiuvMapa

— Limited Run ✨ RIVER CITY GIRLS (@LimitedRunGames) September 5, 2019