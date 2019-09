Dreams riesce a fare proprio tutto: anche Control ricostruito nel videogioco di Media Molecule

Con l’arrivo di Dreams sul mercato, gli sviluppatori di Media Molecule sono stati capaci di dar vita a uno degli editor di livelli e mondi più incredibili e completi mai visti in un videogioco, che la community sta già sfruttando a dovere: uno fra gli utenti più attivi ha già ricreato pezzo per pezzo un’intera stanza di Control, il TPS metroidvania di Remedy Entertainment.

Dreams “ingloba” anche Control!

L’utente, noto nella community come Disarmed, ha pubblicato la sua creazione sul thread di Reddit dedicato a Dreams: fra le varie stanze ricreate, possiamo vedere quella della piramide rovesciata e soprattutto quella del telefono rosso (hotline in inglese), uno degli oggetti chiave della trama di Control. Nel caso in cui non abbiate mai giocato il titolo Remedy, potete fare voi stessi un veloce confronto (occhio agli spoiler!) aprendo il seguente link.

Che dite? vi sembra sufficientemente curato come lavoro?