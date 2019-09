Un hack alla telecamera di P.T. rivela che Lisa è sempre alle nostre spalle per tutta la durata del gioco

Anche cinque anni dopo il rilascio di P.T., i giocatori continuano a fare scoperte incredibili legate al Playable Teaser di Silent Hills, che poi Konami ha cercato in tutti i modi di far cadere nel dimenticatoio, rimuovendolo dal PS Store e addirittura dai server di Sony, per impedire a chi l’avesse già nella raccolta di scaricarlo di nuovo.

In P.T., Lisa è alle nostre spalle per tutta la durata della demo

Un utente di Twitter, noto come @manfightdragon, ha infatti scoperto – servendosi di alcuni hack legati alla telecamera e non meglio specificati – che Lisa, la “madre” del feto deforme visto nel bagno, nonchè “antagonista” principale della demo, si trova alle spalle del giocatore per tutto il tempo trascorso nel ben noto corridoio, dando quindi seguito a diversi “sospetti” di lungo corso, legati a misteriosi (e inspiegabili) rumori e ombre proiettate sulle pareti da figure apparentemente invisibili, scoperte usando la torcia.

In P.T., it's common to hear noises as if Lisa is right behind you, or see weird shadows moving around in front of you, but when you turn around, there's nothing there. I hacked the game to allow the player to see behind them without actually turning around and… pic.twitter.com/bj1P0ymIZ6 — Lance McDonald (@manfightdragon) September 9, 2019

Fino ad oggi la cosa non era mai stata confermata, ma ora è stato finalmente scoperto che Kojima e Del Toro si sono effettivamente serviti del modello di Lisa per evitare di dover creare una sua versione “incorporea”, che emettesse i mormorii che spesso si sentono nel corso del gioco, come se la donna fosse alle nostre spalle. Ebbene, ora abbiamo una definitiva conferma: è davvero così. L’unico modo per farla “sparire” (e ricomparire dopo poco nell’altra direzione), a quanto pare, è girarsi di 180 gradi.

Voi siete fra i pochi fortunati che hanno ancora P.T. installato sulla propria console? Ci giocherete di nuovo dopo aver appreso questa macabra notizia?