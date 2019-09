Astral Chain: il designer mostra alcuni bozzetti e parla del concept alla base della storia

Lanciato da poco più di una settimana, Astral Chain sta avendo un grande successo in tutto il mondo, in larga parte dovuto anche a un design e un immaginario riuscitissimi: proprio a tal proposito uno dei designer del gioco, Akiteru Naka, ha condiviso alcuni retroscena sul processo che ha portato Platinum Games a realizzare l’action game esclusivo per Nintendo Switch.

Astral Chain, parla uno dei designer

Naka ha innanzitutto mostrato alcuni dei bozzetti prototipali realizzati da lui e dagli altri artisti, guidati ed ispirati da una vera e propria leggenda del fumetto come Masakazu Katsura.

Questi disegni rappresentavano l’aspetto dei personaggi nelle prime riunioni di brainstorming con il game director Takahisa Taura e l’art director Hajime Kimura, nelle quali è andato via via delineandosi l’aspetto finale del gioco, un’avventura sci-fi dai connotati polizieschi e supereroistici ambientata in un vicino futuro.

Secondo quanto riferito da Naka, “per la maggior parte dello sviluppo non c’è stata una particolare connessione fra i Legion e i personaggi controllati dal giocatore, che sono rimasti perlopiù confinati entro i classici stereotipi de ‘il guerriero e la sua arma’. Quando è giunto il momento delle decisioni finali, però, i Legion sono diventati qualcosa di più di semplici oggetti. Sono loro stessi dei personaggi, basati sulle chimere che si affrontano nel gioco, e sono essenziali per il giocatore ma altrettanto pericolosi, smaniosi di rivoltarvisi contro.”

“Questo loro ‘desiderio di rivolta’ è parzialmente espresso anche nel modo in cui si muovono: inizialmente dovevano solo sembrare ‘fighi’, ma poi abbiamo deciso di cambiare qualcosa nelle loro animazioni: il risultato finale fa si che i Legion appaiano davvero un pericolo per il giocatore, anche nella loro posizione base, in idle.”

A voi è piaciuto il modo in cui i Legion sono stati rappresentati nel corso della storia? Vi ricordiamo che a questo indirizzo trovate la nostra recensione di Astral Chain!