Pokémon Spada e Scudo aggiungeranno una caratteristica inedita nella serie di Game Freak

Pokémon Spada e Scudo sono tornati a mostrarsi nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, con diverse novità: più di qualcuno, per esempio, ha notato i lievi miglioramenti grafici rispetto alle build mostrate in periodo E3 da Junichi Masuda e Shigeru Ohmori, ma c’è un’altra novità tecnica passata relativamente sotto silenzio: l’introduzione, per la prima volta nella serie, dell’autosalvataggio.

Pokémon Spada e Scudo introdurranno finalmente l’autosalvataggio!

Nel filmato, ad un certo punto si vede la protagonista entrare in un negozio di vestiti: per un momento, sullo schermo compare la dicitura “now saving”, segno evidente dell’implementezione dell’autosave, che potete vedere voi stessi coi vostri occhi qui in basso.

Questa caratteristica, ormai comunissima fin dalla scorsa generazione di home console, era fino ad oggi rimasta inspiegabilmente assente nella serie, persino in Let’s GO! Pikachu ed Eevee, ultimi capitoli per Switch e remake della prima generazione. Spada e Scudo, dunque, “aggiorneranno” finalmente i Pokémon anche da questo punto di vista. Mai più ore ed ore di progressi persi a causa di crash o batterie scariche!

Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili sul mercato il prossimo 15 novembre 2019, in esclusiva per Nintendo Switch.