Honor View 30 sarà potente quanto Mate 30 e Mate X?

Sembra che Honor stia per stabilire un nuovo record per quanto riguarda gli smartphone di media gamma. Difatti, come confermato da Huawei stessa, pare che il prossimo View 30 possiederà lo stesso processore dei top di gamma Mate 30 e Mate X, ovvero il Kirin 990.

Tale notizia coglierà sicuramente alla sprovvista moltissimi fan del sub-brand di Huawei, il quale ha sempre rilasciato sul mercato smartphone di media potenza, sicuramente non alla pari dei top di gamma Huawei. Ciò potrebbe tuttavia cambiare, poiché entrambi i Mate pocanzi menzionati ed il View 30 potrebbero condividere una performance decisamente simile, per via del nuovo chip proprietario. Tuttavia lo smartphone Honor potrebbe comunque risultare meno potente, per via di un minor quantitativo di RAM.

Honor View 30 potrebbe competere con i top di gamma cinesi

Nonostante tutto l’inserimento di un processore di così alto livello in un prodotto dal prezzo limitato fa ben sperare per il futuro degli smartphone economici, che potrebbero seriamente incidere sul mercato globale. Non rimane quindi altro che attendere il mese di dicembre, all’interno del quale il View 30 potrebbe essere svelato.

Fonte: Techradar