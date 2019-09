Gillette e PG Esports lanciano la Gillette Bomber Cup, torneo italiano di Fortnite

Gillette e PG Esports hanno stretto una collaborazione per il lancio della nuova edizione della Gillette Bomber Cup, torneo dedicato a Fortnite le cui finali avranno luogo nel corso della Milan Games Week 2019 e del Lucca Comics & Games 2019.

La Gillette Bomber Cup premierà i migliori giocatori italiani di Fortnite

Il torneo sarà diviso in diverse fasi di qualificazione online e due fasi finali, a Milano e a Lucca; Cicciogamer89 sarà ambassador ufficiale del torneo, insieme ad altre importanti figure del panorama gaming online italiano. Partner tecnico sarà invece il marchio Predator di Acer.

Gillette, che aveva già patrocinato la campagna Shave like a Bomber, si lancia quindi nel mondo del gaming e degli eSports grazie a uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale. L’iniziativa è nata in collaborazione con PG Esports, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi legati al gaming competitivo.

Per tutti i dettagli sulla manifestazione vi rimandiamo al sito ufficiale di Gillette Bomber Cup.