Google Pixel 4: leak mostra un video promozionale

Le voci ed i leak riguardanti la linea Google Pixel 4 stanno divenendo sempre più dettagliati ed insistenti. Dopo aver parlato riguardo le caratteristiche delle fotocamere un nuovo presunto video promozionale diffuso dal sito spagnolo ProAndroid mostra lo smartphone ed alcune sue funzionalità.

Come è possibile notare la silhouette presente nel filmato parrebbe confermare la spessa cornice superiore discussa nei precedenti rumor, oltre che naturalmente il set di camere posteriori nel bumper quadrato. All’interno del promo figurano diverse funzioni interessanti, tra cui delle nuove gesture, una funzione di fotografia astronomica ed una modalità notturna migliorata. Infine sembra che l’assistente Google possa garantire il totale controllo dell’applicazione foto con il solo utilizzo della voce.

Google Pixel 4 appare molto simile ai rumor degli scorsi mesi

Nonostante non sia stata fornita alcuna conferma ufficiale dall’azienda interessata il video risulta decisamente credibile ed in grado di offrire un assaggio di cosa potremmo aspettarci dalla futura linea di prodotti americani. Non rimane quindi altro che attendere il reveal di Google Pixel 4, che dovrebbe tenersi il mese di ottobre.