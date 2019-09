Svelati i rating di FIFA 20: per EA Sports è Lionel Messi il più forte al mondo

EA Sports ha svelato i valori dei giocatori più forti di FIFA 20, pubblicando in rete una Top 100 che vede Lionel Messi al primo posto, a scapito di Cristiano Ronaldo.

FIFA 20, Messi batte Ronaldo: ecco la Top 10

Se in FIFA 19 entrambi i giocatori erano appaiati in testa, con un rating di 94, quest’anno il fuoriclasse portoghese ha dovuto cedere il passo e un “punto” di overall, fermandosi a 93. Messi, pur mantenendo il suo valore, ha subìto un cambio di ruolo, da CF (centre forward, corrispettivo di AT – seconda punta per la versione italiana) a RW (ossia right wing, per noi AD, ossia ala destra).

Da notare che, rispetto all’anno scorso, sono presenti più calciatori del Liverpool in top 10, oltre a ben due portieri (Oblak e Ter Stegen), mentre scendono quelli del Real Madrid: Gareth Bale, ad esempio, è finito addirittura fuori dalla top 100. Di seguito vi mostriamo elencata la top 10.