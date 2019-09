The Last of Us Part II: annunciato un media event per fine settembre

The Last of Us Part II è tornato prepotentemente sotto i riflettori nella maniera più inaspettata. Il gioco sarà infatti il protagonista di un media event previsto per il prossimo 24 settembre, come annunciato dal presentato americano Geoff Keiglhey tramite il suo profilo Twitter ufficiale.

The Last of Us Part II: arriverà la data d’uscita?

L’evento avrà sicuramente un’importanza elevata e non è da escludere che possano arrivare nuove informazioni, nuove immagini tratte dal gioco e addirittura, l’attesissima data di pubblicazione dell’action-game su PlayStation 4. In uno dei commenti al tweet è possibile leggerne uno del direttore creativo Neil Druckmann, che parla di “provino finale per Geoff”. Qualcosa di grosso bolle sicuramente in pentola!

