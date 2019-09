GreedFall: niente Denuvo su PC e niente conferma di DLC

GreedFall per PC farà sicuramente contenti i giocatori. Il team di sviluppo Spiders ha infatti deciso che il gioco non utilizzerà il sistema anti-tamper Denuvo e dunque, non riceverà protezione dagli attacchi dei pirati informatici, garantendo però delle prestazioni molte elevate e che non verranno peggiorate dalla presenza del software. Ma la buona notizia è bilanciata da una non proprio positiva.

GreedFall: niente programmi futuri?

L’action-RPG sarà molto grande e offrirà una storia molto ampia e profonda, ma a quanto pare il team di sviluppo non ha ancora preso in considerazione l’idea di realizzare DLC o espansioni per il suo gioco, che dunque potrebbe non ricevere un adeguato supporto dopo la sua pubblicazione per quanto riguarda l’arrivo di contenuti post-lancio. Inoltre, almeno per adesso la versione PC non offrirà il supporto alle mod e dei tool ufficiali per modificare il gioco. Avete già letto la nostra recensione?