The Outer Worlds dovrà riscattare la reputazione di Obsidian

The Outer Worlds debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC con un doppio scopo. Il gioco non dovrà soltanto intrattenere i giocatori, ma avrà l’arduo compito di riscattare la reputazione del team di sviluppo Obsidian Entertainment. Lo studio infatti, come affermato in precedenza da design director Josh Sawyer, è sempre stato visto come uno sviluppatore che propone giochi “buggosi”, ossia pieni di bug soprattutto al day-one. La nuova IP invece dovrà invertire la tendenza.

The Outer World: ma è stata realmente colpa dello studio?

Le parole di Sawyer sono state commentate da Megan Starks, narrative designer dell’action-RPG. La Starks ha affermato ai microfoni di VGC che molti dei giochi sono stati pubblicati con bug e problemi a causa di restrizioni del bugdet o del poco tempo concesso dai publisher. Il nuovo titolo in arrivo il prossimo 25 ottobre invece ha subito dei ritardi proprio per permettere agli addetti ai lavori di fare test tecnici, correggere bug e “pulire” il gioco per offrire la miglior esperienza videoludica possibile. La reputazione di Obsidian verrà riscattata?

