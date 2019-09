The Lighthouse: pubblicato il secondo trailer del film con Robert Pattinson e Willem Dafoe

The Lighthouse (qui trovate il primo trailer), lungometraggio scritto e diretto da Robert Eggers, è uno di quei film che sa distinguersi nel mercato, grazie alla sua peculiare fotografia in bianco e nero. L’apprezzato autore di The Witch torna quindi con un’opera sicuramente molto interessante, con Robert Pattinson e Willem Dafoe come protagonisti, che potrebbe regalare sorprese.

The Lighthouse: il filmato inedito

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di A24, è stato caricato il secondo trailer della pellicola, presentata già a Cannes e che uscirà negli Stati Uniti il 18 ottobre, mentre non è stata ancora comunicata una data di rilascio italiana. In attesa di dettagli sulla release nel nostro paese, vi lasciamo al video in questione.