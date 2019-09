Hailee Steinfeld è in trattative per un ruolo nella serie su Occhio di Falco di Disney Plus

Hailee Steinfeld, attrice e cantante statunitense, ha interpretato recentemente la parte di Charlie Watson nel film Bumblebee (qui trovate la nostra recensione del lungometraggio) ed è nota per la sua nomination agli Oscar per la Migliore Attrice non protagonista nel 2010 con il Grinta dei fratelli Coen.

Hailee Steinfeld sarà forse coinvolta in uno show de La Casa delle Idee

Il sito Variety ha comunicato che l’artista è attualmente in trattative per ricoprire il ruolo di Kate Bishop all’interno della realizzazione su Occhio di Falco, che sarà rilasciata sulla piattaforma Disney Plus. Il personaggio, nei fumetti, è la protetta di Clint Barton ed assume l’identità del mentore dopo il suo abbandono della maschera. Non è ancora chiaro se la figura in questione avrà successivamente una sua opera dedicata o sarà introdotta direttamente nel MCU, ma è ancora presto per fare supposizioni e qualche dettaglio in più ci darebbe una mano.