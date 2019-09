Watchmen: rilasciata una featurette dove il cast e i creatori parlano della serie

Watchmen è lo show HBO di Damon Lindelof che darà un seguito all’omonimo film di Snyder, ispirato al fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons. Nella serie vedremo avvenimenti mai accaduti nella controparte cartacea e affidati totalmente alla creatività degli sceneggiatori. Pochi giorni fa vi avevamo rivelato la data di uscita ufficiale dell’opera, prevista per il 20 ottobre sul canale americano, mentre oggi abbiamo altro materiale di informazione.

Watchmen: un video ci svela qualche dettaglio

Sul canale YouTube del network, infatti, è stato caricata una featurette dove i vari interpreti e il produttore stesso parlano della realizzazione. Scopriamo quindi che sarà un prodotto dedicato non solo agli amanti della graphic novel, ma anche a chi non la conosce, visto che ci troviamo di fronte ad una storia inedita. Oltre a ciò, vediamo che gli attori sono entusiasti di aver partecipato ad un progetto così vasto e ambizioso. Non ci resta che attendere il giorno fatidico e quale modo migliore per visionare il filmato in questione?