No Time to Die: nuove foto direttamente dal set di Matera

No Time to Die è il 25esimo film di James Bond, che vedrà nuovamente Daniel Craig ad interpretare il noto agente segreto creato da Ian Fleming che ha segnato la storia del cinema. L’opera, diretta da Cary Joji Fukunaga (filmaker di True Detective e Maniac), avrà tra le location Matera, nota località situata in Basilicata.

No Time to Die: le immagini inedite

E proprio dal nostro paese provengono le foto di qualche ora fa, pubblicate sull’account ufficiale Twitter. Le immagini, che hanno la cittadina sullo sfondo, raffigurano la star principale, il regista e Léa Seydoux, che riprenderà il ruolo di Madeleine Swann, personaggio già visto in Spectre. In attesa di ulteriori informazioni in merito, vi lasciamo agli scatti, che trovate qui sotto.