Monster Hunter World Iceborne: guida ai trofei

Monster Hunter World si è arricchito di recente con una corposa espansione che prende il nome di Monster Hunter World Iceborne (clicca qui per la recensione), tante sono le novità introdotte da Capcom nel suo action-rpg di successo, a tal punto da considerarlo come un gioco a sé nonostante sia necessario il completamento del gioco base prima di accedere al contenuto aggiuntivo. Seppur si tratti di un’espansione, Iceborne vanta di un trofeo di platino, completamente distaccato da quello di Monster Hunter World che a sua volta, proponeva una sfida piuttosto complessa la quale obbligava i cacciatori di trofei ad affrontare un’opera di grinding davvero imponente. Anche Iceborne in questo caso non sarà da meno e noi di GamesVillage siamo qui, ancora una volta, a tendervi la nostra mano per l’ottenimento dell’ambita coppa di platino. Imbracciate ancora una volta le vostre armi per tornare a caccia di mostri grossi e cattivi.

Monster Hunter World Iceborne Guida trofei e agli obiettivi

Difficoltà platino: 6/10

Ore approssimative per il platino: 400+ ore circa

Trofei totali: 50 (1 , 2 , 11 , 36 )

Trofei online: 2 – Conquistatore dell’Oltreterra , Cacciatore alla mano

Quante volte bisogna completare la storia?: 1, più il grinding dell’end game

Trofei legati alla storia: Sì, bisognerà giocare il gioco a Gran Maestro

Trofei affetti da bug: nessuno

Trofei mancabili: 0

Step necessari all’ottenimento del platino:

Completate la storia del DLC, fino a raggiungere in questo modo le Terre Guida dopo aver battuto lo Shara Ishvalda.

Ora dedicatevi al raggiungimento del GM 100 e sconfiggete il Nergigante Razziatore, così da sbloccare finalmente il limite e procedere finalmente al GM 200.

Ora dedicatevi ai trofei legati ai mostri, come la caccia delle varianti e le catture, a questo affiancate soprattutto l’ottenimento delle corone.

Ora dedicatevi esclusivamente all’ottenimento delle corone, che vi richiederanno un grande quantitativo di ore di gioco e un pizzico di fortuna.

Una volta ottenute le corone, date la caccia ai trofei secondari, legati alla fauna endemica e agli incarichi dell’osservatore lynian.

Ora non vi resta che effettuare il consueto clean up dei trofei per portarvi a casa il trofeo di platino.

Consigli utili per affrontare il gioco:

Innanzitutto, consigliamo di avventurarvi alla conquista del platino di Monster Hunter World Iceborne solamente se siete riusciti a completare al 100% il gioco base, così da avere idea di cosa vi aspetterà in questa espansione. Se avete completato il gioco base e possedete un’equipaggiamento d’alto grado solido, con bonus che migliorano i colpi critici, non avrete problemi ad affrontare le prime fasi di questo DLC, dopodiché, dovrete per forza di cose munirvi di un equipaggiamento piuttosto basilare di tipo Gran Maestro. Fate uso soprattutto di tanti gioielli, concentratevi magari sugli equipaggiamenti β+ così da poterne equipaggiare un numero maggiore. Date la priorità alla realizzazione di un’arma di rarità 9 o superiore, personalmente si consiglia la prima serie la quale richiederà dei materiali piuttosto comuni per la realizzazione degli appositi upgrade. Trappole e baccelli lampo non saranno così efficaci come nel gioco base, perciò vi invitiamo ad utilizzarle spesso e di averne soprattutto in grandi quantità. Nelle Distese brinose avrete bisogno delle bevande calde, dunque prestate sempre molta attenzione quando partite dall’accampamento. Qualora abbiate adocchiato un set di vostro gradimento, farmate i materiali e fabbricatelo. Personalmente consiglio l’utilizzo dell’abilità “Angelo Custode”, così da ridurre i danni subiti ed ovviamente, di potenziare la vostra vita con l’abilità “Bonus salute”, l’obiettivo è quello di costruire una build difensiva con un alto tasso di colpi critici. Qualora non riusciate ad abbattere un mostro, fate sempre affidamento sui giocatori presenti in lobby oppure sparate un razzo S.O.S, così da non aver troppe complicazioni durante lo scontro.

Monster Hunter World Iceborne: Trofei Bronzo

L’alba di una nuova avventura[ ]

Conquista il diritto di accettare incarichi maestro da una stella.

Trofeo legato alla storia di Monster Hunter World Iceborne, impossibile mancarlo.

Si comincia a fare sul serio[ ]

Conquista il diritto di accettare incarichi maestro da due stelle.

Trofeo legato alla storia di Monster Hunter World Iceborne, impossibile mancarlo.

Lo sfuggente drago anziano[ ]

Conquista il diritto di accettare incarichi maestro da tre stelle.

Trofeo legato alla storia di Monster Hunter World Iceborne, impossibile mancarlo.

Spirito indomito[ ]

Conquista il diritto di accettare incarichi maestro da quattro stelle.

Trofeo legato alla storia di Monster Hunter World Iceborne, impossibile mancarlo.

L’antico onnipresente[ ]

Conquista il diritto di accettare incarichi maestro da cinque stelle.

Trofeo legato alla storia di Monster Hunter World Iceborne, impossibile mancarlo.

Nuove terre da scoprire[ ]

Raggiungi le Terre guida.

Dopo che avrete abbattuto lo Shara Ishvalda, tornate a Seliana ed interagite con il capo della base per avviare la spedizione. Dopo la sequenza filmata, approderete alla nuova area Terre Guida, da qui si svolgerà l’endgame del gioco. Una volta raggiunta l’area e completata la missione, sbloccherete il suddetto trofeo.

Evoluzione in corso[ ]

Porta un bioma al livello 7.

Una volta che avrete raggiunto le Terre Guida, il vostro compito sarà quello di studiare le varie aree che compongono questa nuova regione, costituita da pezzi dell’Antica Foresta, Guglie Selvagge, Altopiani Corallini e Valle Putrefatta. Per portare un bioma al livello 7, dovrete cacciare, raccogliere materiali e girare in lungo e largo in quel determinato bioma. Il nostro consiglio è quello di focalizzare l’attenzione sul bioma dell’Antica Foresta che ricopre maggior parte della nuova regione. Da qui dovrete cacciare una grande quantità di mostri. Anche raccogliendo le tracce o effettuando varie catture sarete in grado di migliorare il bioma da voi scelto. Una volta che completerete la missione principale sbloccabile al GM 49, potrete portare il bioma fino al livello 5, mentre una volta raggiunto il GM 69 potrete rimuovere il level cap e raggiungere finalmente il livello 7 richiesto dal trofeo. Una volta che avrete portato un bioma al livello 7, sbloccherete il suddetto trofeo.

Caccia di materiali rari[ ]

Raccogli materiali dai depositi minerari e dai resti d’ossa giganti.

Per ottenere questo trofeo, dovrete raccogliere minerali ed ossa negli appositi depositi delle Terre Guida. Purtroppo non è molto chiaro quante volte dovrete raccogliere materiali da questi depositi, ma dato che avrete molto tempo da spendere in questa regione di caccia, sbloccherete questo trofeo ad ogni modo, tutto ciò che dovrete fare è continuare a raccogliere minerali ed ossa dai depositi delle Terre Guida, sbloccando così anche questo trofeo.

Segugio instancabile[ ]

Analizza 50 tracce insolite.

Anche qui, per ottenere questo trofeo dovrete effettuare un po’ di grinding nelle Terre Guida. Le tracce insolite, che vanno a specificare la razza di wyvern a cui appartengono, si trovano praticamente ovunque e i loro progressi richiedono dalle 3 alle 6 barre di completamento per essere completamente analizzate. Ciò che aiuta maggiormente l’analisi di queste tracce ovviamente è la caccia o la cattura di mostri grandi ed ovviamente, anche la raccolta di tracce sparse nella regione aiuteranno molto nell’analisi. Queste inoltre sono abbastanza utili per aumentare il livello dei vari biomi delle Terre Guida, perciò preparatevi a grindare per un buon quantitativo di ore prima di ottenere questo trofeo. Dunque, affiancate questa coppa all’ottenimento di altri obiettivi e continuate a cacciare mostri affinché non avrete analizzato ben 50 tracce insolite, così da ottenere il suddetto trofeo.

Maestro esploratore[ ]

Allestisci tutti gli accampamenti nelle Distese brinose.

Vi sono ben cinque accampamenti nella regione delle Distese brinose. Ma solamente due di questi dovrete necessariamente consegnare gli oggetti per le richieste. A seguire la lista degli accampamenti:

– Area 1 Accampamento Sud, verrà sbloccato automaticamente col proseguimento della storia;

– Area 5 Accampamento Ovest, verrà sbloccato automaticamente col proseguimento della storia.

– Area 7 Accampamento Centrale, situato sui ghiacciai in un piccolo sottopassaggio, precisamente alla sinistra della tana del Barioth. Per questo accampamento, dovrete consegnare 1000 punti ricerca ed una membrana + del Tobi Kadachi.

– Area 15 Accampamento Nord-est, situato nella strada a destra prima del nido del Velkhana. Per questo accampamento, dovrete consegnare 1200 punti ricerca ed un’ala dura del Rathalos Azzurro.

– Area 12 Accampamento della nave distrutta, verrà sbloccato automaticamente col proseguimento della storia.

Questi sono tutti gli accampamenti delle Distese brinose, una volta sbloccati tutti quanti, otterrete anche questa coppa di bronzo.

Relax assicurato[ ]

Passa del tempo in una sorgente termale.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che immergervi o passare dentro una sorgente termale. Potrete utilizzare sia quella dell’alloggio di Seliana, oppure quella situata nelle Distese brinose al centro dell’area 6, ma nella regione innevata ne troverete in abbondanza e sono anche ben esposte. Non dovrete fare altro che passarci per un attimo e sbloccherete in men che si dica anche questa coppa di bronzo.

Neofita del rampino[ ]

Studia l’arte del rampino artiglio.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che completare la missione facoltativa di basso grado intitolata “L’arte del Rampino Artiglio”, la quale vi introdurrà alla nuova meccanica di gameplay. Una volta che l’avrete completata, sbloccherete anche questo trofeo.

Barlume dorato[ ]

Cattura una creatura che brilla come l’oro nelle Distese brinose.

Per ottenere questo trofeo dovrete catturare un Macaco dorato, una semplice variante di quelli che sguazzano nelle terme dell’area 2 delle Distese brinose. Come gli altri animali della fauna endemica unici, anch’esso ha uno spawn piuttosto raro, seppure può avvenire in qualsiasi ora. Consigliamo dunque di beneficiare del bonus “Biologo Felyne” ottenibile mangiando presso la mensa, tale abilità permette di localizzare più facilmente gli animali rari. Equipaggiatevi con un mantello mimetico ed avvicinatevi con cautela alla sorgente termale sopracitata, prima di procedere con la cattura, assicuratevi che la creatura sia presente con un kit di osservazione. Avvicinatevi con cautela e catturatelo con la Rete da cattura prima che si nasconda all’interno della sua tana, una volta fatto sbloccherete il suddetto trofeo. A seguire, eccovi un video esplicativo su come catturarlo.

Suggerimento amichevole[ ]

Cattura una creatura che sembra puntare a qualcosa.

Per ottenere questo trofeo, dovrete catturare una creatura della fauna endemica le cui sembianze sono quelle di una lucertola luminescente di colore blu, con una testa a forma di freccia. Questa creatura è possibile trovarla, con uno spawn molto raro, nelle Guglie Selvagge al punto più alto situato nell’area 5 (vedi il trofeo d’argento “Musica celestiale”), oppure nella Valle Putrefatta nelle vicinanze dell’accampamento 11. Quest’ultima locazione però ha le più alte probabilità di spawn con l’evento a tempo limitato che va dal 6 al 13 settembre. A seguire troverete un video di riferimento con il ritrovamento nella Valle Putrefatta, una volta che avrete catturato la creatura sbloccherete questo trofeo.

Scavatore lesto[ ]

Cattura una creatura che ama scavare buche nel terreno.

Vedi il trofeo d’argento “Creature della terra”

Difesa agguerrita[ ]

Ottieni cinque pezzi di armatura estremamente rari.

Per ottenere questo trofeo, avrete bisogno di fabbricare ben cinque pezzi di armatura di rarità 12, i cui materiali provengono principalmente dai draghi anziani. Dunque avrete bisogno di grindare ancora una volta i draghi anziani, così da poter realizzare almeno i pezzi richiesti dal trofeo. Una volta che avrete fabbricato cinque pezzi di armatura di rarità 12, sbloccherete il suddetto trofeo.

Offensiva spietata[ ]

Ottieni cinque armi estremamente rare.

Anche in questo caso, come per il trofeo di bronzo “Difesa agguerrita“, dovrete fabbricare ben cinque armi di rarità 12. In questo caso consigliamo di sfruttare la Serie minerale delle armi, così da poter ottenere i materiali richiesti più facilmente, altrimenti sfruttate la serie d’osso dove avrete bisogno di farmare il Velkhana e lo Shara Ishvalda. Una volta ottenute le cinque armi di rarità 12, sbloccherete il suddetto trofeo.

Tesoro personale[ ]

Equipaggia il tuo primo pendente.

I pendenti sono accessori extra equipaggiabili a qualsiasi arma di almeno rarità 9, essi aggiungono un bonus extra all’arma. Sbloccherete il vostro primo pendente una volta che avrete completato l’ultima missione della storia intitolata “Peana di verità”, un’incarico di sei stelle. Una volta completata la missione ed ottenuto un pendente, equipaggiatelo sulla vostra arma, ottenendo così anche questo trofeo.

In sella[ ]

Usa la tua prima cavalcatura.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che utilizzare una cavalcatura su un mostro di piccola taglia, un esempio pratico sono gli Shamos degli Altopiani Corallini. Avvicinatevi ad uno di essi e premete il tasto , così da eseguire una cavalcatura ed ottenere finalmente anche questa coppa.

Esperto cavallerizzo[ ]

Usa la cavalcatura molte volte.

Stessa cosa del trofeo di bronzo “In sella“, solo che dovrete farlo più volte per un numero non ben specificato. Continuate ad usare le cavalcature ogni qualvolta ne abbiate la possibilità, così da ottenere automaticamente anche questo trofeo.

Collezionista in erba[ ]

Trova il tuo primo tesoro.

Vedi il trofeo d’argento “Collezionista supremo”

Collezionista veterano[ ]

Trova tutti i tesori di una singola regione.

Vedi il trofeo d’argento “Collezionista supremo”

Arredatore[ ]

Modifica l’arredamento dei tuoi alloggi per la prima volta.

Nell’espansione Iceborne potrete finalmente personalizzare l’arredamento del vostro alloggio situato a Seliana. Tutto quello che dovrete fare è modificare l’aspetto della vostra stanza almeno una volta, così da ottenere anche questo trofeo.

Decoratore d’interni[ ]

Sblocca 50 pezzi di arredamento diversi.

Vedi il trofeo di bronzo “Artista del mobilio“.

Artista del mobilio[ ]

Sblocca 120 pezzi di arredamento diversi.

I pezzi di arredamento possono essere sbloccati completando missioni oppure acquistati presso l’attendente nei vostri alloggi o dal palico accanto all’ingresso delle vostre stanze. Per sbloccarne 120 dovrete avere soprattutto un grande ammontare di punti ricerca, che potrete farmare durante la vostra opera di grinding nell’end game dell’espansione. Ad ogni modo, ecco come ottenere almeno 120 pezzi di arredamento diversi:

– Acquistando tutti gli arredamenti disponibili dall’attendente;

– Portando a termine tutte le richieste di consegna del palico situato vicino ai vostri alloggi;

– Finendo tutte le richieste del ricercatore Lynian;

– Concludendo tutte le missioni opzionali dell’attendente;

– Trovando tutti i tesori.

In questo modo, arriverete ad ottenere poco più di 120 pezzi, sbloccando così anche questo trofeo di bronzo.

Ingegnere ambizioso[ ]

Aiuta la Centrale a vapore 20 volte.

La Centrale a vapore situata a Seliana è un buon modo per ottenere degli oggetti utili alla caccia. Per aiutare i membri della centrale, dovrete indovinare la sequenza di tasti esatta con , il cui ordine cambierà di sequenza in sequenza. Una volta che avrete indovinato almeno venti sequenze di tasti, sbloccherete il suddetto trofeo.

Un’altra mini corona[ ]

Ottieni una mini corona catturando fauna endemica di grado maestro.

Vedi il trofeo di bronzo “Un’altra grande corona”

Un’altra grande corona[ ]

Ottieni una grande corona (oro) catturando fauna endemica di grado maestro.

In giro per ogni mappa di gioco vi sono creature molto piccole che vanno a comporre la fauna endemica di quel determinato luogo. Insetti, uccelli ed altri piccoli animali possono essere catturati con la Rete da cattura. Per ottenere sia una mini corona che una grande corona non dovrete fare altro che continuare a catturare le creature della fauna endemica finché non otterrete una mini ( per il trofeo di bronzo Un’altra mini corona) o grande corona e sbloccare senza problemi questo trofeo. Purtroppo per questo trofeo vi sarà richiesto un pizzico di fortuna, continuate a catturare finché non troverete una grande corona.

Osservatore dilettante[ ]

Completa il tuo primo incarico per l’esperto di Lynian.

Vedi il trofeo d’argento “Osservatore provetto“.

Cacciatore alla mano[ ]

Aiuta, dal grado maestro, altri cacciatori di basso/alto grado per 10 missioni.

Per ottenere questo trofeo avrete bisogno di giocatori che non abbiano ancora concluso la storia principale di Monster Hunter World o che non abbiano ancora acquistato l’espansione Iceborne. Innanzitutto dovrete aiutare i giocatori che si trovano ancora nei gradi basso o alto rango, mentre voi dovrete essere di grado Gran Maestro. Ora, non vi resta altro che cercare tra le richieste S.O.S o missioni disponibili, degli incarichi che non siano di grado Gran Maestro. Se il giocatore che andrete ad aiutare in realtà, risulta essere del vostro grado, purtroppo l’aiuto ai fini del trofeo non conterà. Qualora non riusciate a trovare altri giocatori che si trovino ancora alle prese con la campagna del gioco base o che comunque, non siano Gran Maestro, consigliamo di farvi aiutare da un amico che possiede il gioco e di farlo giocare con un account secondario, così da poter boostare le 10 missioni in totale tranquillità. Una volta che avrete aiutato almeno un altro cacciatore di basso o alto grado per dieci missioni, sbloccherete il suddetto trofeo.

Maestro dei maestri[ ]

Raggiungi il grado maestro 200.

Trofeo autoesplicativo, non dovrete fare altro che raggiungere il grado maestro 200, dunque completate incarichi, taglie e spedizioni per aumentare di livello. Sbloccherete il limite del Gran Maestro una volta che avrete completato l’ultimo incarico principale di GM 99, per questo vedete il trofeo d’argento “Destino compiuto”. Una volta che avrete raggiunto il GM 200, sbloccherete anche questo trofeo.

La vera caccia ha inizio[ ]

Caccia il tuo primo mostro grande in una missione di grado maestro.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Cacciatore prodigio[ ]

Caccia 100 mostri grandi in missioni di grado maestro.

Trofeo autoesplicativo, caccerete 100 grandi mostri di grado maestro e supererete il numero abbondantemente una volta che vi dedicherete all’ottenimento delle mini e grandi corone. Una volta cacciati i 100 mostri grandi in missioni GM, sbloccherete anche questo trofeo.

Maestro di cattura[ ]

Cattura 50 mostri grandi in missioni di grado maestro.

Anche qui, come nel trofeo Cacciatore prodigio, la descrizione è piuttosto autoesplicativa. Questa volta, anziché cacciarli, dovrete catturare ben 50 mostri grandi nelle missioni GM. Per farlo consigliamo come sempre di indebolire il più possibile l’obiettivo finché non comparirà il teschio sulla mini mappa, dopodiché braccatelo con una trappola elettrica o coperta ed utilizzate delle sfere saporifere, ne serviranno almeno 2 per far addormentare il mostro e di conseguenza, catturarlo. Una volta che avrete catturato i 50 mostri richiesti, sbloccherete anche questo trofeo.

Maestro di morte[ ]

Uccidi 50 draghi anziani in missioni di grado maestro.

Anche qui la descrizione è piuttosto autoesplicativa. Per ottenere questo trofeo non dovrete fare altro che uccidere almeno 50 draghi anziani nelle missioni di grado maestro, a seguire eccovi un elenco dei draghi anziani coinvolti nell’ottenimento del trofeo:

– Kushala Daora;

– Teostra;

– Vaal Hazak funereo;

– Kirin;

– Shara Ishvalda;

– Namielle;

– Nergigante Razziatore.

Una volta che avrete ucciso un complessivo di 50 draghi anziani tra quelli illustrati, sbloccherete anche questo trofeo.

Confronto con l’ignoto[ ]

Caccia la tua prima variante di mostro.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Monster Hunter World Iceborne: Trofei d’argento

Non finisce qui[ ]

Svela il mistero dell’antico onnipresente.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Destino compiuto[ ]

Uccidi un Nergigante razziatore nelle Terre guida e rimuovi il limite grado maestro.

Per ottenere questo trofeo dovrete necessariamente raggiungere il GM 99 e sbloccare l’ultimo incarico principale il quale vi porterà ad affrontare il Nergigante Razziatore. Tale variante del drago anziano non ha ricevuto grossi cambiamenti nel suo pattern, se non che è in grado di sparare i suoi aculei contro i cacciatori. Una volta abbattuto il Nergigante nelle Terre Guida, il limite del grado Maestro verrà rimosso e di conseguenza, otterrete finalmente anche questa coppa d’argento.

Musica celestiale[ ]

Cattura una creatura che produce una musica celestiale.

Per ottenere questo trofeo, dovrete recarvi all’area 5 delle Guglie Selvagge in difficoltà Gran Maestro e raggiungere il punto più alto. L’obiettivo è quello di catturare il Blue Diva, un uccello che emette una musica celestiale, facilmente riconoscibile nello stormo che sorvola la zona. Sempre in quell’area, troverete anche la lucertola del trofeo di bronzo “Suggerimento amichevole”, che si troverà nella sull’ultimo muro prima di raggiungere il punto più alto delle Guglie Selvagge. Potrete catturare di soppiatto il Blu Diva utilizzando il mantello mimetico, altrimenti se si troverà già in volo, attendete che si avvicini a voi e catturatelo dalla distanza con la Rete da cattura. A seguire, un video esplicativo che mostrerà come catturare la creatura indicata, così da ottenere anche questo trofeo d’argento.

Mistero sommerso[]

Cattura una creatura schiva nascosta sotto la superficie dell’acqua.

In questo caso dovrete munirvi di una canna da pesca e recarvi di notte nel laghetto situato sotto le Distese brinose. Per catturare questo pesce che porta una lanterna sulla testa e data la sua rarità di spawn, dovrete sicuramente effettuare qualche viaggio rapido da un’area alle Distese brinose almeno qualche volta. Anche qui, servitevi dell’abilità Biologo Felyne ottenibile consumando un pasto alla mensa, utilizzate il buono pasto per avere un 100% di probabilità che l’abilità si attivi. Dato che tale creatura spawna di notte, ci vorrà qualche ora prima che possiate definitivamente catturarla, prestate attenzione nel momento in cui il pesce abboccherà alla vostra esca dato che si avvierà una breve sequenza QTE per catturarlo. A seguire troverete un video esplicativo che vi mostrerà come catturare l’obiettivo, ottenendo così anche questo trofeo.

Illusione celestiale[ ]

Cattura una creatura fantastica che fluttua nei cieli.

Anche qui, sempre nelle Distese brinose, dovrete attendere la notte prima di poter catturare questa creatura, una medusa fluttuante la cui esatta locazione è ben nascosta. Anche in questo caso, armatevi di pazienza, Biologo Felyne e di una Rete da cattura e dirigetevi verso l’ubicazione della creatura endemica. Dato che le creatura fluttuerà, dovrete mirare quanto più in alto possibile per catturarla. A seguire troverete un video esplicativo su come raggiungerla e catturarla, ottenendo così anche questo trofeo d’argento.

Creature della terra[ ]

Cattura, in ogni regione, una creatura che ama scavare buche nel terreno.

Questa creatura, il cui nome è Moly, appare sempre in un gruppo di almeno cinque o sei creature della stessa specie. Essa è solamente disponibile nelle Terre Guida, l’area dell’endgame e potrete trovarla in ogni bioma (Antica Foresta, Guglie Selvagge, Altopiani Corallini e Valle Putrefatta) ed emerge dal terreno, si spaventa e scappa facilmente se nei dintorni vi sono mostri o il vostro Palico, dunque prima di avvicinarvi, lasciate il fido compagno all’accampamento e munitevi di mantello mimetico per rimanere nascosti alla loro vista. Per ottenere questo trofeo, dovrete catturare un Moly in ogni bioma delle Terre Guida e infine, catturare la variante rocciosa che apparirà nell’area riservata alle Guglie Selvagge. A seguire ecco le aree dove potrete trovare con un po’ di fortuna queste simpatiche creature:

– Area 6 dell’Antica Foresta;

– Area 8 delle Guglie;

– Area 12 della Valle;

– Area 10 degli Altopiani.

Ricordatevi che l’ultimo Moly sarà la variante rocciosa nonché la più rara rispetto alle sue controparti normali, dunque anche qui servitevi dell’abilità Biologo Felyne per avere maggiori probabilità di spawn. Una volta che avrete catturato un Moly in ogni bioma delle Terre Guida con tanto di variante rocciosa, sbloccherete il suddetto trofeo.

Collezionista supremo[ ]

Trova tutti i tesori.

Ogni regione di caccia, esclusa in questo caso le Terre Guida, vanta la bellezza di 10 tesori sepolti in giro per la mappa. Prima di sbloccare questa meccanica, avrete bisogno di portare al livello 6 ogni fazione Grimalkyne presente nelle regioni Antica Foresta, Guglie Selvagge, Altopiani Corallini, Valle Putrefatta, Landa dei Cristalli e Distese brinose. Una volta portate al livello sei tutte le fazioni grimalkyne, potrete finalmente scambiare fino a 3 oggetti di loro gradimento per ottenere degli indizi sui tesori nascosti di una determinata regione. Analizzando l’indizio lasciato, sarete in grado di ritrovare l’esatta ubicazione del tesoro, ma per vostra fortuna, vi sono vari video che vi mostreranno come trovare con il minimo sforzo tutti i tesori delle regioni sopracitate. A seguire, troverete i video che vi mostreranno dove trovare ogni singolo tesoro, così da ottenere anche questo trofeo.

Antica Foresta:

Guglie Selvagge:

Altopiani Corallini:

Valle Putrefatta:

Landa dei Cristalli:

Distese brinose:

Mago del vapore[ ]

Raggiungi lo stato di Ultravapore nella Centrale a vapore.

Nella base di Seliana vi è la Centrale a vapore dove potrete aiutare gli operai a bruciare il combustibile per dare energia all’insediamento. Attraverso una breve sequenza di tasti la quale sarà sempre casuale, possiamo caricare il livello di vapore qualora si azzecca la sequenza esatta. Per raggiungere lo stato di Ultravapore, dovrete sovraccaricare la Centrale finché l’indicatore non diventa completamente rosso e per farlo non dovrete fare altro che indovinare le sequenze di tasti ogni volta che indovinerete o sbaglierete. A seguire troverete un video dimostrativo, così da facilitarvi lo sblocco di questo trofeo.

Osservatore provetto[ ]

Completa molti incarichi per l’esperto di Lynian.

Per ottenere questo trofeo dovrete necessariamente completare 20 richieste dell’esperto di Lynian alla base di Seliana. Egli, alla sua prima interazione, vi donerà il kit di osservazione con cui dovrete scattare delle foto ben precise secondo alcuni requisiti. Ecco alcuni consigli per soddisfare le richieste dell’esperto:

– Alcune foto possono essere scattate solo in un determinato orario del giorno (giorno, tramonto, notte);

– Alcune foto possono essere scattate solamente in determinate condizioni climatiche;

– Altre foto invece possono essere scattate se la fazione grimalkyne che state studiando ha un livello sufficientemente alto (per esempio nell’Antica Foresta avrete bisogno che la fazione sia al livello 7, livello 3 invece per gli Altopiani Corallini e Distese brinose)

– Non è necessario ottenere una valutazione oro per le foto scattate;

– Alcune delle richieste che indicano una specifica area verranno segnate sulla mappa con il simbolo dei Grimalkyne.

Ad ogni modo affiancate questo trofeo all’ottenimento di altri obiettivi legati all’esplorazione, come la cattura della fauna endemica rara o del ritrovamento dei tesori, l’importante è seguire le direttive della richiesta per ritrovare il soggetto da studiare, qualora non fosse possibile, provate a livellare quella determinata fazione Grimalkyne. Una volta che avrete soddisfatto ben 20 richieste dell’esperto, sbloccherete anche questo trofeo.

Esperto di mostri[ ]

Raggiungi il massimo livello di ricerca per quasi tutti i mostri grandi.

Per ottenere questo trofeo dovrete innanzitutto portare a massimo le ricerche Gran Maestro dei mostri del gioco base, insieme ai nuovi introdotti con l’espansione di Iceborne. Solo alcuni mostri però non hanno bisogno di essere livellati e sono lo Zorah Magdaros, Nergigante, Bazelgeuse, Vaal Hazak, XenoJiiva e Devilijho. Il Lunastra però ha una sua barra GM e apparirà nelle Terre Guida al bioma delle Guglie Selvagge una volta che l’avrete portato al livello 5. In totale vi sono ben 25 mostri del gioco base e 27 dell’espansione da livellare. Il metodo più semplice sarebbe quello di utilizzare le taglie o le missioni facoltative dedicate ad alcuni mostri per facilitare la ricerca di impronte e affrontandole in combattimento, si ha maggiore probabilità di aumentare la barra di ricerca in men che si dica. Una volta che avrete portato al massimo il livello di ricerca di tutti i mostri, esclusi quelli sopracitati, sbloccherete il suddetto trofeo.

Ho visto di tutto[ ]

Caccia 30 varianti di mostri.

Con l’avvento dell’espansione Iceborne, sono state introdotte due nuove categorie di mostri grandi: le sottospecie e le varianti. Per l’ottenimento di questo trofeo dovrete SOLO cacciare le varianti di mostri, 30 per la precisione. Le varianti che potrete cacciare sono le seguenti:

– Legiana Glaciale;

– Bazelgeuse Vulcanico;

– Vaal Hazak Funereo;

– Devilijho Selvaggio;

– Nergigante Razziatore;

– Yian Garuga Sfregiato (disponibile solo nelle Terre Guida, si tratta della versione temprata del normale Yian Garuga).

Una volta che avrete cacciato ben 30 varianti dei mostri sopracitati, sbloccherete il suddetto trofeo.

Trofei d’oro

Gran collezionista di mini corone[ ]

Ottieni una mini corona per quasi tutti i mostri nel tuo diario di caccia.

Vedi il trofeo d’oro “Gran collezionista di grandi corone”

Gran collezionista di grandi corone[ ]

Ottieni una grande corona (oro) per quasi tutti i mostri nel tuo diario di caccia.

Ed eccoci qui, al trofeo più lungo di tutto il gioco, l’ottenimento delle corone grandi e mini. Innanzitutto, dovrete aver ottenuto almeno tutte le corone del gioco base escludendo (seppur non ancora confermato) i mostri aggiunti tramite DLC gratuito come il Lunastra e il Devilijho. Dopodiché potrete finalmente iniziare la caccia alle corone nell’espansione, in modo tale da portarvi avanti per il GM 200. Anche qui, dovrete ottenere tutte le corone d’oro di ben 27 grandi mostri, la riuscita di tale compito richiederà un pizzico di fortuna e tanta attenzione verso il mostro che andrete a cacciare. Per capire se un mostro è una grande corona d’oro o una mini, dovrete confrontare ogni volta le dimensioni del suo corpo: nonostante ogni volta possa sembrare sempre uguale, ad ogni missione facoltativa o taglia che si attiva, la grandezza del mostro cambierà sempre, solamente negli incarichi principali hanno sempre delle misure fisse. Per capire e distinguere le dimensioni del mostro, usate sempre la sua zampa o la pancia come metro di paragone dato che non vi verrà detto se tale mostro sia o meno da corona d’oro, se non una volta abbattuto e rientrati alla base. Controllate sempre nelle vostre note di caccia quali sono state le dimensioni più grandi o più piccole, così da capire subito se siete o meno sulla buona strada. Le dimensioni da corona d’oro sono piuttosto rare, ma è possibile avere maggiori probabilità di spawn a seconda della taglia scelta: ricompense, durata massima della taglia, svenimenti e ricompense influenzeranno le apparenze del mostro, diciamo che più è difficile la taglia, più sono succulenti le ricompense e più sono le probabilità che quel mostro sia da corona d’oro. Dunque selezionate sempre le taglie con ricompense bronzo, argento ed oro, minor numero di svenimenti, minor tempo a disposizione e maggior numero di zenny come ricompensa. Altrimenti, se non riuscite a stare dietro al gioco per centinaia di ore, consigliamo di attendere i prossimi eventi i quali, come nel gioco base, permettevano di ottenere corone d’oro molto più facilmente, a tal punto che era possibile ottenerne di più in una volta sola. Molto probabilmente anche per Iceborne, Capcom pubblicherà degli eventi appositi in cui il drop delle corone d’oro sarà notevolmente aumentato. Tutto risiede nella perseveranza, inoltre consigliamo caldamente di ottenere le corone in cooperativa, così da far passare più velocemente il tempo ed avere maggiori probabilità di successo nelle missioni. Una volta che avrete ottenuto tutte le corone d’oro per tutti i mostri dell’espansione Iceborne, il trofeo sarà completamente vostro.

Trofeo Platino

Conquistatore dell’Oltreterra[ ]

Ottieni tutti i trofei di Monster Hunter World: Iceborne.

Complimenti, che la stella di zaffiro vi possa guidare in eterno!