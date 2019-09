Control, Remedy torna sull’aumento delle “quote rosa” e parla delle prossime espansioni

La narrative designer di Control, Brooke Maggs, ha di recente rilasciato un’intervista al sito OnlySP in cui ha parlato dello sviluppo concettuale del gioco, in particolare della scelta di avere una protagonista femminile, elemento che, a suo dire, è fondamentale per caratterizzare ulteriormente l’avventura, anche grazie al generale, accentuato tasso di “quote rosa”.

Control è un videogioco costruito anche attorno ai personaggi femminili

“Mi piace il fatto che Jesse sia la protagonista principale, ma non è la sola donna nel mondo di Control. Molte volte ci capita di giocare a un videogioco con una protagonista femminile e dire ‘ok, funziona alla grande’ e poi magari la gran parte del cast attorno a lei è di sesso maschile. È troppo facile far funzionare le cose, così”, ha spiegato la Maggs.

“In Control, invece, abbiamo diverse coprotagoniste, fra cui Emily Pope e Helen Marshall, oltre alla dottoressa Underhill, incontrata nel settore ricerche. È bello che ci sia più di una donna nell’agenzia, anche se abbiamo comunque messo in chiaro che sia la Oldest House che il Bureau of Control sono stati governati da uomini – fra cui il dr. Darling e il direttore Trench – per un lungo periodo di tempo”.

Nel corso dell’intervista la responsabile della sceneggiatura del gioco di Remedy ha poi parlato dei prossimi contenuti previsti per Control, dicendo che, per certi versi, “ricollegheranno i pezzi mancanti”. Le espansioni (che saranno due) non finiranno quindi con un cliffhanger, ma spiegheranno in parte alcuni misteri successivi al finale del gioco.

Control è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso 30 agosto: qui potete leggere la nostra recensione. Sapevate che di recente il gioco di Remedy è stato persino ricreato in Dreams?