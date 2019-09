Realme XT Pro: leak rivela 4 camere posteriori

Nonostante la compagnia cinese abbia da poco svelato l’esistenza del suo Realme XT, un nuovo leak diffuso da SlashLeaks mostra l’ipotetico aspetto della sua versione potenziata, ovvero Realme XT Pro. Esso pare essere dotato di 4 fotocamere posteriori, inserite in un array verticale.

Come la foto qui sopra riportata suggerisce la camera principale del misterioso device risulta essere da 64MP, proprio come nel Realme XT base, mentre non sono state fornite informazioni circa le altre tre presenti nel sottilissimo bumper verticale. La colorazione del retro dello smartphone appare poi composta da varie sfumature che variano dal rosa al violetto e sembrerebbe essere composto interamente in vetro, nonostante non possiamo esserne completamente certi dall’immagine. Per quanto riguarda le caratteristiche interne non sono state fornite informazioni in merito, ma Techradar suggerisce che il device potrebbe disporre di un processore Snapdragon 730G, oltre ad 8GB di RAM, 128GB di memoria e una batteria da 4,000 mAh.

Realme XT Pro

Attualmente l’evento reveal per il Realme XT standard è previsto per il prossimo 13 settembre e risulta possibile che al suo interno venga confermato l’arrivo della variante XT. Non rimane quindi altro che attendere tale avvenimento e sperare per il meglio.