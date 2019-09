Monster Hunter, il producer parla del futuro della serie dopo Iceborne

Il producer di Monster Hunter, Ryozo Tsujimoto, è di recente tornato a parlare del futuro che attenderà la serie dopo l’uscita di Iceborne, prima major expansion di Monster Hunter World.

Monster Hunter avrà un solido futuro, secondo il producer della serie

“In merito al successo di Monster Hunter World, in parte è arrivato perché durante lo sviluppo del gioco abbiamo puntato molto su azione e comunicazione”, ha spiegato Tsujimoto. “Per quanto riguarda cosa vogliamo fare in futuro, ora abbiamo una base che è difficile pensare di cambiare per adesso. Se è vero che abbiamo una fanbase più grande, lo è anche sapere che ci sono ancora tante persone che non sanno nulla del franchise.”

Per molti, secondo Tsujimoto, Iceborne è stato “il primo Monster Hunter”, il che ha fatto sì che il team ci andasse piuttosto leggero sullo sviluppo della narrativa nel gioco. Piuttosto, “molte delle storie nel gioco si focalizzano sull’approfondire quanto successo in World e offrire nuove prospettive ai giocatori.”

“Credo che il nostro approccio non cambierà, ma tutto ruota attorno al come vogliamo tenere coinvolta la nostra fanbase ed espanderla ulteriormente, per esempio organizzando più eventi o producendo un film, in modo da guardare tutto da una prospettiva più ampia.”

Monster Hunter World: Iceborne è stato lanciato da pochi giorni ed è già un successo mondiale: cliccando qui potete leggere la nostra entusiastica recensione dell’action di Capcom.