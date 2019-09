Slay The Spire avrà un quarto personaggio e diverse edizioni retail

MegaCrit ha annunciato oggi che Slay The Spire, il deck-builder roguelike rilasciato nel corso di quest’anno, avrà una quarta classe giocabile, già disponibile in beta preview su PC e che verrà poi aggiunto su console tramite un update gratuito.

Slay The Spire avrà un quarto personaggio ed edizioni retail

Per sbloccare il quarto personaggio vi basterà finire il gioco con il Defect (l’automa che può scagliare sfere elementali) sbloccato. Nel caso in cui l’abbiate già fatto, lo sblocco è retroattivo e non vi richiede di ricominciare tutto da capo. L’update che introduce il nuovo personaggio è piuttosto massiccio in termini di dimensioni, e aggiungerà anche nuove reliquie, nuove pozioni, cambiamenti al bilanciamento e altre novità.

In aggiunta, il team ha annunciato che molto presto Slay The Spire avrà delle edizioni retail, prodotte in collaborazione con Humble Bundle e disponibili per tutte le piattaforme, oltre a una speciale vinyl edition firmata dall’autore della colonna sonora, Clark Aboud.

Slay The Spire è attualmente disponibile su PC (dove il nuovo update è già testabile in anteprima), PlayStation 4 e Nintendo Switch.