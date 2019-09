Microsoft al lavoro su uno speaker portatile?

Sembra proprio che Microsoft abbia intenzione di espandere ulteriormente la sua gamma di prodotti elettronici. Un brevetto recentemente inizialmente scovato da Windows United e reso da poco pubblico mostra un prototipo per il primo speaker portatile della compagnia.

Come è possibile osservare dall’immagine soprastante il dispositivo appare palesemente ispirato in termini estetici dall’attuale Google Home Mini, il quale è stato perfino menzionato all’interno del brevetto stesso. La parte superiore del congegno appare avvolta da una sorta di pellicola e presenta diversi pulsanti. Questi consentono quindi di effettuare ed agganciare le chiamate vocali, mutarle ed ovviamente aumentarne o meno il volume. Infine la base del device sembrerebbe essere removibile, probabilmente per consentirne la ricarica. Sfortunatamente non sono state fornite informazioni in merito alle funzionalità del dispositivo, ma The Verge afferma che esso potrebbe essere stato pensato per le riunioni aziendali.

Microsoft terrà uno speciale evento Surface il prossimo 2 ottobre dove potrebbe rivelare anche lo speaker in questione. Non rimane quindi altro che attendere tale evento per carpire ogni possibile informazione in merito.