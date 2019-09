Persona 5 The Royal, l’opening è uno sgargiante inno al fanservice

Oggi, 10 settembre, Atlus ha svelato la sequenza di apertura di Persona 5 The Royal: il filmato, della durata di oltre un minuto e mezzo, mostra in maniera approfondita praticamente l’intero cast del gioco, compresa la new entry Kasumi, senza limitarsi ai soli Makoto, Futaba e Haru.

Persona 5 The Royal, ecco la – bellissima – opening

La scena, anche grazie alla canzone cantata da Lyn e composta da Shoji Meguro, è un tripudio di colori e ritmo che riesce letteralmente a rompere lo schermo, elevandosi su un livello perfino superiore rispetto alla già ottima (ma un po’ “limitata”) opening del gioco originale.

Senza dirvi altro vi lasciamo al video, ricordandovi che di recente Atlus ha rilasciato anche diversi altri trailer per Persona 5 The Royal. Il gioco, che arriverà in giappone il prossimo 31 ottobre in esclusiva PlayStation 4, è previsto in occidente per la primavera 2020.