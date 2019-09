Electronic Arts lancia a sorpresa il suo servizio di streaming Project Atlas

Senza alcuna comunicazione preliminare, Electronic Arts si è tuffata nel mercato dello streaming, lanciando i primi test per Project Atlas, il suo nuovo servizio di gaming online, annunciato lo scorso anno e rimasto fino ad oggi relativamente sotto silenzio.

Con Project Atlas, EA mira ad avere un servizio che possa fungere sia da potente piattaforma tecnologica per lo streaming, sia al tempo stesso da etichetta di publishing per continuare ad attirare nuovi investimenti, legati anche al programma EA Originals.

Project Atlas, Electronic Arts pronta a condurre diversi test preliminari

I primi test avranno inizio tra la serata di oggi e domani, e andranno avanti per due settimane. I giocatori possono registrarsi al servizio se sono iscritti ad Origin, il client di EA per PC. I giochi in fase di sperimentazione sono FIFA 19, Need For Speed Rivals, Titanfall 2 e Unravel.

“Oggi compiamo un passo importante nel nostro percorso di sperimentazione, dando ai giocatori la possibilità di provare quattro giochi streammati attraverso la tecnologia in cloud di EA”, ha spiegato Ken Moss, Chief Technology Officer di Electronic Arts. “Oltre un migliaio di persone stanno lavorando a questa nuova piattaforma, che unisce in un unico ‘cuore’ i nostri servizi e le potenti tecnologie che abbiamo a disposizione.”

La prova è accessibile non solo su PC, ma anche su Mac, smart TV, tablet, smartphone e in generale qualsiasi dispositivo – sono per ora escluse le console – capace di installare Origin.

“Il nostro obiettivo è quello di ottenere diversi feedback e input da queste prove, offerte su una grande varietà di dispositivi e infrastrutture di rete differenti”, ha dichiarato Moss. “Questo trial in particolare si focalizzerà sul cloud gaming su PC, ma stiamo lavorando per portare simili esperienze su sempre più dispositivi. Siamo costantemente al lavoro per capire come migliorare l’esperienza in streaming per i nostri giocatori”.

Nel caso in cui vogliate registrarvi al servizio, non vi resta che raggiungere questa pagina e collegarvi col vostro account EA.