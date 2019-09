Blasphemous: trailer di lancio del dark fantasy ispirato alla tradizione spagnola

Da oggi è disponibile Blasphemous, nuovo lavoro di The Game Kitchen (The Last Door), team spagnolo che, proprio nelle tradizioni e nella cultura della propria terra, ha preso ispirazione per questo dark fantasy action-platform. Per l’occasione il publisher team17 ha rilasciato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Blasphemous: il viaggio del penitente inizia oggi

Nel titolo in questione il giocatore veste i panni del Penitent One, nel suo viaggio nelle terre dell’Ortodoxhia in cerca della propria redenzione. Il gioco è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

