Final Fantasy VII Remake: atteso un nuovo trailer al Tokyo Game Show 2019

Final Fantasy VII Remake sarà uno dei giochi protagonisti del Tokyo Game Show 2019. Ma cosa dobbiamo aspettarci durante la fiera giapponese? Tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco è stato annunciato che i fan potranno assaporare un nuovo trailer dedicato all’esclusiva PlayStation 4, attesa il 3 marzo 2020.

A darci la notizia è stato Tetsuya Nomura in persona, che ha firmato il tweet visibile in calce alla notizia. In precedenza vi abbiamo già specificato che al Tokyo Game Show verranno proposti i personaggi di Shinra e molto probabilmente, il trailer sarà focalizzato proprio su questi personaggi. Non resta che attendere le ore 16:00 di oggi 11 settembre (come indicato dal countdown del sito), momento preciso in cui verrà pubblicato il nuovo quanto atteso filmato.

"We haven't revealed anything about #FF7R for a while, but will soon be unveiling a new trailer to go with #TGS2019, being held from the 12th of September." – Tetsuya Nomura

