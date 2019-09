Fortnite: i B.R.U.T.O. sono stati temporaneamente rimossi dal gioco

Fortnite Battaglia Reale sta ruotando molto intorno alla figura dei B.R.U.T.O. nel corso della sua Stagione X (Stagione 10). Epic Games ha comunicato tramite Twitter circa un’ora fa di aver rimosso temporaneamente i mech dal gioco a causa di nuovi problemi emersi, che sono in questo momento in fase di revisione e correzione.

Nel tweet è stato specificato che i grossi veicoli sono stati disabilitati in tutte le playlist e fino a nuovo ordine, non potranno essere trovati e utilizzati. Non è la prima volta che i mech vengono rimossi dal gioco a causa di problemi e simili. Dopo il nerf subito, i B.R.U.T.O. hanno continuato a non essere apprezzati dai giocatori a causa della loro potenza oltre la media. A quanto pare pero, qualcuno li starebbe smontando per ottenere dei materiali utili.

The B.R.U.T.E. has been temporarily disabled from all playlists while we resolve an issue.

We will provide an update when we have more information.

— Fortnite (@FortniteGame) September 11, 2019