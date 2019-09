The Last of Us Part II: Geoff Keighley apparirà nel gioco?

The Last of Us Part II sarà protagonista di un media event fissato per il prossimo 24 settembre. L’evento in questione è stato annunciato da Geoff Keighley tramite Twitter. Tale tweet è stato anche oggetto di un siparietto tra il presentatore americano e il direttore creativo del titolo, Neil Druckmann. Oltre all’eventuale annuncio della data d’uscita, l’evento farà debuttare nel gioco il buon Geoff?

The Last of Us Part II: arriva la giraffa Keighley?

In passato, l’inventore dei The Game Awards ha manifestato l’interesse di interpretare una delle giraffe sicuramente presenti nell’action-survival di Naughty Dog. Sotto al tweet è possibile leggere un commento di Druckmann, che intima all’amico-presentatore che questo sarà il suo “ultimo provino”. In tutta risposta, Keighley ha pubblicato una gif con tanto di giraffa. Questo ci fa pensare (nostra deduzione) che nel corso del media event potrebbe realmente trovare spazio una giraffa-Geoff. Ovviamente, noi speriamo che venga mostrato ben altro, tra cui Joel.