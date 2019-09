Ori and the Will of the Wisps non arriverà su Nintendo Switch

Ori and the Will of the Wisps non seguirà le orme del suo predecessore, ovvero Ori and the Blind Forest, pronto a giungere su Nintendo Switch. Il sequel targato Moon Studios infatti non approderà sulla console ibrida di Nintendo, ma resterà un’esclusiva per le piattaforme di Microsoft (Xbox One e PC Windows 10), come suggerito da Aaron Greenberg.

Ori and the Will of the Wisps: richiesta non accettata?

Il capo della divisione marketing di Microsoft ha spiegato che la richiesta di portare il primo capitolo della serie su Switch è stata ben accolta dalla società di Redmond, che a quanto pare però non avrebbe avallato l’approdo del successore.

“Ori è stato realizzato da Moon Studios, che è uno studio esterno indipendente. Sono venuti da noi con il desiderio di portare l’originale Ori su Switch. Abbiamo pensato che avesse senso e siamo stati felici di aver lavorato con loro per consentire loro di portarli su Switch.” “Comprendiamo il loro desiderio di portare quel gioco su Switch, e in questo caso particolare, siamo stati felici di supportarli. E riteniamo che ciò abbia senso per l’originale Ori. Microsoft si concentrerà sulla realizzazione di giochi per le nostre piattaforme e non abbiamo in programma di espandere i nostri giochi esclusivi di prima parte su altre console.”

