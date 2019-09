Greedfall Video Recensione

Greedfall, ecco la nostra video recensione. Per tutte le nostre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione dedicata. Vi lasciamo con un piccolo estratto:

Valutare un RPG come Greedfall è un compito ingrato, specialmente per la catarsi creativa ricercata dal team Spiders. Ci sono voluti anni di maturazione, ma finalmente la loro arte ha rotto la catena di mediocrità che li aveva soffocati ed ora si ode un intenso grido d’ambizione. Se da un lato si inciampa in un comparto tecnico poco meritevole e una resa grafica oltremodo superata, basta passare poche ore nelle splendide location del titolo per lasciarsi ammaliare dal connubio tra storia e fantasia. L’opera è il falso storico per eccellenza del mondo videoludico, e riesce a trattare tematiche struggenti in modo elegante. Chiudendo un occhio su aspetti piuttosto retrogradi, siamo al cospetto di un prodotto confezionato con amore e tanta, ma tanta dedizione. Se saprete guardare al di là di qualche sbavatura, noterete scolpito uno dei fantasy più controversi degli ultimi anni, che saprà stregarvi.