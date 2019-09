Gears 5: guida ai collezionabili

Gears 5, l’inedita esclusiva Microsoft, è finalmente giunto sul mercato, ponendo fine ad una spasmodica attesa durata ben tre anni. Dopo avervi parlato in maniera approfondita del nuovo capitolo della saga nella nostra approfondita recensione, con la quale lo abbiamo definito il miglior capitolo della serie, quest’oggi siamo pronti per illustravi in maniera dettagliata la posizione di tutti i collezionabili presenti nella produzione, con l’obiettivo di permettervi di completare il gioco al 100%. Prima di iniziare, ci tenevamo a ricordarvi le nostre guide su come sbloccare tutti i poteri e come ottenere ogni singolo trofeo di Control, e i nostri consigli sui collezionabili e i trofei di Man of Medan. Senza ulteriori indugi, iniziamo subito!

Gears 5: dove trovare tutti i collezionabili

In Gears 5 saranno disseminati ben 90 collezionabili, suddivisi in ben 4 atti. Per riuscire a trovarli tutti, dovrete scrupolosamente ispezionare ogni singolo anfratto di gioco, il che potrebbe rivelarsi abbastanza complesso, data la frenesia degli scontri sul campo di battaglia. Ma ecco, cari lettori, che interveniamo noi di GamesVillage, fornendovi un chiaro ed esemplificativo video con il quale comprendere a fondo l’ubicazione di ogni singolo collezionabile. Ecco il video: