Tank Girl: trovato il regista per il reboot prodotto da Margot Robbie

Tank Girl, fumetto underground del 1988, ha già avuto una trasposizione cinematografica nel 1995 con al timone Rachel Talalay, attualmente però anche Margot Robbie, con la sua casa di produzione, LuckyChap Entertainment , si sta dedicando ad un reboot dell’opera. Non è ancora certo che la nota attrice sarà presente nel cast del lungometraggio e solamente lo script ci saprà dare una risposta esaustiva.

Tank Girl ha ufficialmente un filmaker

Ma le notizie non finiscono qui. Il sito Collider ha infatti rivelato che è stato finalmente trovato un regista per la pellicola: si tratta di Miles Joris-Peyrafitte, che ha realizzato Dreamland (dove ha lavorato con la Robbie) e As You Are. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sul film e non appena li avremo, vi informeremo subito.