Apple TV+ sarà disponibile ufficialmente a novembre in più di 100 paesi

Apple TV+ sarà la nuova piattaforma streaming dell’azienda omonima che farà concorrenza a Netflix, Amazon Prime Video e (quando arriverà) a Disney Plus. Dietro i vari film e serie di questo importante device ci saranno nomi importanti come quello di Steven Spielberg, Jennifer Aniston, J.J. Abrams e molti altri attori ed autori di un certo spessore.

Apple TV+: rivelata la data di uscita

Apple stessa ha dichiarato, tramite un comunicato di qualche ora fa, che dal 1 novembre 2019 il servizio sarà disponibile in più di 100 paesi (tra i quali anche l’Italia) al costo di 4,99 dollari al mese, per il nostro paese già confermata la tariffa di 4,99 euro. Nel suo catalogo troveremo prodotti già annunciati come See (con Jason Momoa), Servant (thriller di M. Night Shyamalan), For All Mankind (show creato da Ronald D. Moore) e altro ancora. Attendiamo con trepidazione la data fatidica per avere ulteriori dettagli in merito.