See: rivelato il trailer ufficiale dello show con Jason Momoa protagonista

See è il nuovo show fantascientifico che sarà disponibile su Apple TV+, che come vi abbiamo comunicato con un’altra notizia, sarà rilasciato a novembre di quest’anno. L’opera, ambientata in un futuro distopico, vede come protagonista Jason Momoa, visto recentemente in Aquaman e Justice League.

See: disponibile il primo filmato

Da poco, sul canale YouTube ufficiale di Apple TV, è stato pubblicato il trailer della realizzazione, che potete trovare in calce all’articolo. Nel video possiamo vedere nel dettaglio l’ambientazione, e i personaggi, tra i quali la star principale sopracitata, che vestirà i panni di Baba Vos, leader della tribù che avrà il dovere di proteggerla a tutti i costi.