Eddie Redmayne ha rivelato quale villain DC vorrebbe interpretare

Eddie Redmayne, attore premio Oscar 2015 per La teoria del tutto, è un interprete poliedrico, capace di assumere le sembianze dei più svariati personaggi. Un ottimo esempio è la sua performance nei panni di Newt Scamander nei due capitoli di Animali Fantastici (qui la recensione del secondo film), una parte piuttosto insolita ma perfetta per l’artista in questione.

Eddie Redmayne sarà un antagonista fumettistico?

Come hanno riportato diverse testate, tra le quali Mental Floss, la star di Hollywood ha comunicato che vorrebbe indossare la maschera di uno specifico cattivo dei fumetti DC: l’Enigmista. Considerando il suo aspetto e l’incredibile capacità di adattamento, ci potremmo trovare di fronte ad una incredibile rappresentazione del villain. Chissà se Detective Comics coglierà la palla al balzo e gli proporrà il ruolo in futuro…